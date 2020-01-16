Ястремская вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская встретилась с хорваткой Донной Векич в рамках четвертьфинального матча хардового Премьер в Аделаиде (Австралия).



Украинской теннисистке хватило двух сетов, чтобы добыть третью победу на этом турнире и пройти в следующую стадию. Поединок продолжался 1 час и 9 минут, в течение которых Ястремская подала 7 эйсов и реализовала 3 из 5 брейков.



Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 6:4, 6:3



В полуфинале турнира Ястремская сыграет против Арины Соболенко из Беларуси, которая в своем матче уверенно обыграла Симону Халеп.

