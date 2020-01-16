Закон о "реестре педофилов" вступает в силу сегодня

Закон о введении в Украине единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, вступает в силу сегодня, 16 января, сообщает УНН.



Так, этот закон официально опубликовали в газете Верховной Рады "Голос Украины" 15 января, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 16 января.



Законом вводится добровольное мероприятие медицинского характера в виде химической кастрации, что будет применяться к лицам, совершившим особо тяжкое преступление против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего и страдают расстройством сексуального предпочтения (педофилией), после отбытия лицом наказания в виде лишения свободы в течение не менее как девяти лет. Также законом устанавливается административный надзор за соответствующей категорией осужденных, освобожденных из мест лишения свободы.



Законом предусматривается создание Единого реестра преступников, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего. Предполагается, что держателем реестра должно быть Министерство юстиции Украины.



Пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица органов внутренних дел и Государственного бюро расследований.



Как указано в пояснительной записке к документу, право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в этом реестре в связи с принятием его на работу, будут иметь руководители дошкольных учебных заведений, средних учебных заведений, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанной осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера. Например, руководители детских лагерей, санаториев, спортивных школ, различных кружков и тому подобное.



Кроме того, предусмотрено усиление уголовного наказания за такие преступления. Так, усилена ответственность за преступления, предусмотренные ст. 152, 153 УК Украины, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия, лицом, ранее совершавшей такие преступления (в случае их повторности) - до пожизненного лишения свободы.

