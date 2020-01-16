Как новичку начать тренироваться в зале

С чего начать тренировки? Нужен ли на начальном этапе тренер? Этими вопросами задается каждый, кто впервые решает пойти в тренажерный зал. «С наставником вы получите полезные привычки и освоите правильную технику гораздо быстрее,» – отмечают специалисты фитнес-клуба «5 Элемент» ( ссылка на сайт тренажерного зала ). Совместно с ними мы подготовили краткий экскурс по старту тренировок с нуля.

Что ждет новичка в зале

В тренажерном зале занимаются разные люди: мастера боевых искусств, спортсмены, «фитоняшки» и просто любители спорта. Все они сосредоточенно работают для достижения своей цели – похудеть, накачать мышцы или вернуть былую форму.

Будучи новичком, вы не знаете, как тело реагирует на нагрузки. Конечно, можно заниматься по методике, которую вы нашли в интернете или копировать упражнения опытных спортсменов в зале. Но будет ли этот метод правильным и безопасным? Давайте разбираться.







Как выбрать свой первый тренажер

Каждый тренажерный зал разделен на зоны согласно типу задач, которые решают установленные там тренажеры.

Кардиозона . Здесь проводятся занятия по индивидуальным программам. Главная задача тренировки – улучшение работы сердечно-сосудистой системы и щадящее похудение. Например, Кардиозал 5 Элемент – это большая площадь с беговыми дорожками, степперами, гребными тренажерами и велотренажерами. Грамотно чередуя упражнения на них, за небольшой промежуток времени у вас получится достичь хорошей физической формы.

Зона силовых тренажеров . Здесь можно заняться функциональным фитнесом и накачать мышцы. В зале обычно есть отдельные тренажеры для новичков и машины для опытных спортсменов.

Зона свободных весов . Свободные веса – это гантели, гири, штанги, бодибары и другое спортивное оборудование. Тренировки с ними более естественны, чем занятия на силовых тренажерах – подчеркивают завсегдатаи клуба «5 Элемент». Так проще прокачать определенную группу мышц и суставов.

Хаотичная работа на разных тренажерах будет бесполезной и может привести к травмам. Поэтому новичкам предпочтительней заниматься с личным тренером по собственной программе. В дальнейшем можно отказаться от услуг спортивного наставника и продолжить занятия самостоятельно.

План тренировок для начинающих

Оценив физическую форму, возможности и тип телосложения, тренер продумывает тренировки на первые несколько недель. Инструктор контролирует технику выполнения упражнений, которая максимально задействует мышцы.

Примерная программа для мужчин:

Разминка

Занятия на беговой дорожке, велотренажере

Жим ногами

Подтягивания на перекладине

Тяга

Подъем гантелей на бицепс и блока на трицепс

Скручивания

Программа для девушек:

Разминка с растяжкой

Подъем ног в висе

Подтягивания – сколько получится раз

Сгибание ног в положении лежа

Приседания с бодибаром

Жим гантелей на скамейке

Скручивания/пресс

Как видим, первые занятия для новичков проходят практически без использования тренажеров.







Нужно ли сразу покупать абонемент

Любой тренажерный зал заинтересован в постоянных клиентах. Многие спортклубы предлагают новичкам купить абонемент на год, но это может отпугнуть посетителя. На первых порах советуем обзавестись клубной картой на короткий срок.