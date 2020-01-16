В "Слуге народа" не видят оснований для отставки Гончарука

Первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что для отставки премьер-министра Алексея Гончарука нет оснований.



"Предлагались (на заседании фракции "Слуга народа" – ИФ)) какие-то эмоциональные шаги: "А давайте выразим что-то там", но фракция не поддержала это. Это не обсуждение, выглядит это так: "А давайте срочно снимать Гончарука! Кто за?". 5 рук поднялось. Это эмоциональная реакция депутатов, которые себя считают оппозиционными к правительству", - заявил Корниенко в четверг в комментарии журналистам в кулуарах парламента.



Первый замглавы фракции заверил, что на данный момент нет ни причин, ни законных оснований для того, чтобы отправить правительство Алексея Гончарука в отставку. "Сейчас таких оснований нет. Касательно выражения недоверия, то это будет нарушением Конституции, а мы на такое не пойдём", - добавил депутат.



По его словам, отставка правительства спровоцирует политический кризис в Украине, который стране точно не нужен. Парламентарий убежден, что Кабмин Гончарука должен продолжать работать. "Я думаю, что правительство должно работать и выполнять те задачи, которые оно выполняет, а также больше заниматься безопасностью, в частности, своих внутренних разговоров и заниматься экономикой. Эти разговоры, они же об экономике", - считает Корниенко.



Как сообщалось, ранее ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.



Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании. Пресс-служба Кабинета министров сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи. Сам Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".

