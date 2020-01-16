“Бавария” предложила “Шахтеру” €25 млн за Додо - СМИ

Мюнхенский футбольный клуб “Бавария” сделал предложение донецкому “Шахтеру” по бразильскому защитнику Додо.



“Бавария” предложила “Шахтеру” 25 млн евро за 21-летнего бразильского футболиста. Об этом сообщает Goal.com.



“Бавария” (Мюнхен) начала переговоры по приобретению молодого правого защитника Додо. Издание узнало, что немецкий клуб уже сделал предложение в размере 25 миллионов евро донецкому “Шахтеру”, который в свою очередь хочет получить как минимум 30 миллионов евро”, - говорится в сообщении.



Напомним, что Додо выступает за “Шахтер” с начала 2018 года, его приобретение стоило донецкому клубу 2 млн евро.



В нынешнем сезоне Додо сыграл в 17 матчах за “Шахтер”, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. "Шахтер" ушел на зимний перерыв на первом месте в чемпионате Украины с 14-очковым преимуществом над киевским "Динамо".

