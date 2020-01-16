Для чего нужен полис ОСАГО и последствия его отсутствия

Обязательным видом автострахования является полис ОСАГО. Его действие распространяется по всей территории Украины, а процесс получения занимает не более 10–15 минут.



Обязательным видом автострахования является полис ОСАГО. Его действие распространяется по всей территории Украины, а процесс получения занимает не более 10–15 минут. Основное назначение страховки — сократить расходы автовладельца при совершении ДТП. Имея полис ОСАГО, виновнику ДТП не придется возмещать финансовый ущерб второму участнику, так как эта обязанность возлагается на страховую компанию.

Если у водителя отсутствует страховка, чем это грозит

Страховой полис ОСАГО не покрывает расходов на собственный автомобиль. Если виновником ДТП признан второй водитель, тогда на ремонт вашей машины будут возмещаться средства страховой компанией, в которой обслуживается участник аварии.

Обязательный полис страхования автомобильной ответственности еще называется автоцивилкой. Когда при проверке документов полицейскими выяснится, что у водителя отсутствует страховка ОСАГО или она просрочена, то ему придется заплатить штраф в размере от 425 до 850 грн. Если же у виновника аварии не будет страховки на момент совершения ДТП, тогда, кроме штрафа, ему придется возместить ущерб пострадавшей стороне из своего кармана.

Какие ТС нужно страховать

Оформить полис ОСАГО можно в любой страховой компании, которых в Украине сегодня достаточное количество. С водителем заключается договор, действующий на протяжении максимального срока, — 1 год. По истечении этого периода нужно заключить новый договор.

Иметь страховку ОСАГО должны физические и юридические лица, эксплуатирующие следующие виды транспортных средств:

Грузовые и легковые автомобили. Мотоциклы и мотороллеры. Автобусы и микроавтобусы. Автоприцепы.

Если автомобиль эксплуатируется с прицепом, то водитель должен иметь два полиса для каждого ТС. После покупки машины или других транспортных средств, владелец должен оформить обязательную страховку на протяжении трех дней.

Размеры компенсаций по полису ОСАГО

Если при возникновении ДТП был нанесен незначительный ущерб, то водители могут самостоятельно заполнить европротокол. При этом вызывать работников полиции необязательно. Максимальная сумма компенсации по европротоколу от страховой компании составляет до 50 тысяч гривен.

Если ДТП оформляется с вызовом работников ДПС, то лимит компенсации имеет следующие объемы:

100 тысяч гривен — при нанесении убытков имуществу (для каждого ТС, но не более 5);

200 тысяч гривен — при нанесении вреда здоровью или жизни на каждого человека.

Оформить полис ОСАГО можно онлайн или непосредственно в офисе компании. Рассчитать стоимость и узнать прочую информацию можно на официальном сайте страховой компании.