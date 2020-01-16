Управление госохраны опровергает прослушку Гончарука

Управление государственный охраны опровергает информацию о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука и сливе записей в интернет. Об этом говорится в сообщении УГО в Facebook.



В заявлении говорится, что информация о сливе записей с совещания Гончарука со стороны УГО, а также о прослушке сотрудниками охранного ведомства не соответствует действительности.



"Военнослужащие Управления государственной охраны и другие уполномоченные государственные органы осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предотвращение любой возможности прослушки должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана", - говорится в сообщении.



Также УГО просит СМИ не распространять информацию о сливе со стороны Управления госохраны.