Президент утвердил сроки проведения призывов в армию в 2020

Президент Украины Владимир Зеленский издал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году. Об этом говорится в указе президента.



Таким образом, президент издал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы и других: в апреле - июне 2020 года; в октябре - декабре 2020 года.



Названы сроки проведения очередных призывов украинцев на срочную военную службу: в апреле - июне 2020 года; в октябре - декабре 2020 года.



Напомним, 29 декабря в Украине завершился осенний призыв граждан на срочную военную службу. В целом на срочную военную службу были призваны 15 тыс. 200 ребят, из которых, как и предполагалось, 9 тыс. пополнят военные части Вооруженных сил Украины.