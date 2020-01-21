Дэниэл Рэдклифф в первом трейлере фильма «Безумный Майлз»

В Сети появился трейлер фильма «Безумный Майлз» (Guns Akimbo), который расскажет о разработчике игр, ставшим участником игры на выживание. Главную роль исполнил Дэниэл Рэдклифф.



Ещё до выхода трейлера кадры из фильма успели разойтись на мемы. В Сети полно изображений с Рэдклиффом в халате, тапочках и с пистолетами. Оружие, кстати, намертво прикручено к его рукам.



Кроме Дэниэла Рэдклиффа, в фильме снялись: Самара Уивинг, Риз Дэрби, Нед Деннехи, Наташа Лю Бордиццо, Марк Роули и другие. Режиссёр и сценарист — Джейсон Ли Хауден.





