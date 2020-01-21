Сахар работает подобно настоящему наркотику

Орхусский университет полагает, что сахар действует на мозг как наркотик, меняя химию мозга и вызывая привыкание. Поэтому у многих развивается непреодолимая тяга к сладкому. Изменения мозга были выявлены у свиней, чей мозг очень похож на человеческий.



Известно, что в течение 12 дней семь свиней получали по 2 литра сладкой воды в день. При этом их мозг просканировали и нашли серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга. Фактически опиоидная система, которая связана с благополучием и удовольствием, была активирована с первого дня.



Получалось, сахар влияет на систему награды мозга аналогичным образом, что и наркотики. Он провоцирует высвобождение нейропередатчиков (дофамина и опиоидов). По словам ученых, на фоне выявленных изменений в системе награды стимулы вроде обучения и социального взаимодействия отходят на второй план.

