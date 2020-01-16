НБУ нарастил покупку валюты за год в пять раз

Национальный банк Украины в 2019 году выкупил с рынка почти 8 млрд долл. США, что в пять раз больше, чем годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НБУ.



"Регулятор по итогам года выкупил с рынка почти 8 млрд долл. США - в пять раз, чем годом ранее, а международные резервы выросли до семилетнего максимума", - сообщили в Нацбанке.



Также в регуляторе указали, что в прошлом году, благодаря макроэкономической стабилизации, повышался интерес инвесторов к гривневым финансовых инструментам и росла производительность украинской экономики. Также, по данным НБУ, увеличивался приток иностранной валюты в Украину.

