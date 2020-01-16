В Киеве построят 14 новых станций метро

Проект нового Генерального плана Киева предусматривает развитие и продолжение имеющихся линий метро и строительство новых - четвертой (Подольско-Выгуровской), а также в перспективе пятой линии метрополитена. Об этом сообщается на Facebook-странице Генплана.



Подчеркивается, что первый этап строительства продлится 7 лет, в течение этого периода планируют построить 16,4 км линий метро, ​​а также 14 станций.



В частности, Святошинско-Броварскую линию продлят от станции Академгородок в сторону остановочного железнодорожного пункта Новобеличи, а Сырецко-Печерскую - от станции Сырец на северо-запад в сторону жилого массива Виноградарь. Кроме этого, планируется открытие новой станции Львовская брама.



На Оболонско-Теремковской линии проведут ответвления от станции Ипподром вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Д. Луценко. Также в планах Подольско-Воскресенская линия - строительство от станции Глыбочицкая до станции Радужная.



Между станциями Золотые ворота и Театральная планируют построить второй пересадочный узел. На красной линии метро будет построен второй выход-вход на станцию ​​Вокзальная.



Более подробную информацию разработчики обещали предоставить позже.

