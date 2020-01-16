Трамп не является причиной охлаждения отношений ЕС и США - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президент США Дональд Трамп не является причиной охлаждения отношений между Евросоюзом и Америкой. Об этом она заявила в интервью Financial Times.



По словам Меркель, ориентация США на Европу снижается, и "так будет при любом президенте США". Она заявляет, что охлаждение отношений между США и Германией связано не с Дональдом Трампом, а с более глубокими корнями.



"Произошел сдвиг, и бывший президент США Барак Обама уже говорил об азиатском веке, если смотреть с точки зрения США. Это также означает, что Европа больше не находится, так сказать, в центре мировых событий... Внимание Соединенных Штатов к Европе снижается - так будет при любом президенте", - сказала Меркель.



Говоря о Brexit, канцлер Германии сказала, что решение Великобритании покинуть ЕС является "тревожным звонком" для ЕС, добавив, что союз должен ответить, став "привлекательным, инновационным, креативным, хорошим местом для исследований и образования ... Конкуренция может тогда быть очень продуктивной".

