На 15 станциях киевского метро поменяют турникеты, которые бьют пассажиров

В этом году на 15 станциях киевского метро поменяют турникеты на новые, потому что старые "бьют" пассажиров, независимо от того, заплатили ли они за проезд.



Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".



"Старые турникеты, которые работают еще с 1970-х годов, регулярно "бьют" пассажиров, даже тех, кто заплатил за проезд. Их решили заменить в связи с жалобами пассажиров метро", - говорится в сообщении.



Новые турникеты заказали у словенской компании Riko за более чем 100 миллионов гривень. Турникеты подобной модели установили в начале 2019 года на станции "Площадь Льва Толстого".



"Согласно условиям контракта, словенцы должны поставить оборудование для станций Героев Днепра, Оболонь, Почайна, Тараса Шевченко, Контрактовая площадь, Льва Толстого, Лыбедская, Кловская, Дворец спорта, Дружбы народов, Выдубичи, Славутич, Осокорки, Поздняки и Харьковская", - сообщили в метрополитене.



Турникеты будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.



Как сообщал Укринформ, 14 января президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе сообщил, что в этом году на 15 станциях столичного метрополитена установят новые турникеты, адаптированные под е-билет. По его словам, рассчитаться за проезд в метро можно будет при помощи банковской карты, разового Qr-кода (аналог жетона) и е-билета и проездного.



Запуск электронного билета, который был запланирован на 1 ноября 2019 года, перенесли на апрель 2020 года.



