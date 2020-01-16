HBO назвала год выхода на экраны первого спин-оффа "Игры престолов"

Спин-офф "Игры престолов" о династии Таргариенов "Дом Дракона" (House of Dragon) выйдет на канале HBO в 2022 году.



Об этом сообщает Variety со ссылкой на программного директора телеканала Кейсе Блойса.



Точную дату премьеры Блойс не назвал, поскольку шоу находится на очень ранней стадии разработки.



Сюжет приквела будет создан по мотивам книги "Пламя и кровь" (Fire and Blood) Джорджа Мартина, который вместе с Райаном Кондалом выступит его сценаристом. Действие нового сериала развернется за 300 лет до событий "Игры престолов" и будет рассказывать о правлении династии Таргариенов.



Режиссером "Дома дракона" станет британец Мигель Сапочник, снявший несколько серий основной киносаги и удостоившийся за одну из них премии "Эмми".



Отметим, что HBO ранее отказался от съемок другого приквела к "Игре престолов" с Наоми Уоттс в главной роли. Джордж Мартин прокомментировал закрытие приквела "Игры престолов".

