Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит актриса Кейт Бланшетт

Австралийская актриса, лауреат двух премий "Оскар" Кейт Бланшетт возглавит жюри 77-го Венецианского кинофестиваля, сообщает пресс-служба смотра в четверг.



"Актриса и продюсер Кейт Бланшетт станет президентом Международного жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдёт со 2 по 12 сентября. Жюри определит обладателя "Золотого льва" за лучший фильм, а также другие награды", - говорится в сообщении.



В свою очередь, Бланшетт, слова которой приводит пресс-служба, отметила, что она каждый год с нетерпением ждёт решения Венецианского кинофестиваля.



"Каждый год я с нетерпением жду решения, которые примут в Венеции, и каждый год это удивительно. Венецианский кинофестиваль - один из самых атмосферных кинофестивалей в мире. Это праздник провокации и вдохновения, кино во всех его формах. Для меня большая честь быть президентом жюри в этом году", - сказала Бланшетт.



Вручение наград 77-го Венецианского кинофестиваля состоится 12 сентября. Победителей определят в следующих категориях: "Золотой лев" за лучший фильм; "Серебряный лев" - приз Большого жюри; "Серебряный лев" - награда за лучшую режиссуру; награды за лучшую женскую и мужскую роли, Премия за лучший сценарий, специальный приз жюри и награду, а также награда Марчелло Мастроянни за лучший актерский дебют.



Бланшетт - австралийская актриса, лауреат двух премий "Оскар" (2005, 2014), трёх премий BAFTA (1999, 2005, 2014), трёх премий "Золотой глобус" (1999, 2008, 2014) и двух "Премий Гильдии киноактёров США" (2005, 2014).



Большой успех и признание в актёрской среде ей принесли роли в фильмах: "Елизавета" (1998), трилогии "Властелин колец" (2001, 2002, 2003), "Авиатор" (2004), "Скандальный дневник" (2006), "Меня там нет" (2007), "Золотой век" (2007), "Жасмин" (2013) и "Кэрол" (2015).



За свою актёрскую карьеру, охватывающую более двух десятилетий, Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах и приняла участие примерно в 20 театральных постановках.

