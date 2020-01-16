Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 16 января, объявил о начале отправки военных в Ливию для поддержки Правительства национального согласия, сообщает телеканал TRT.



"Турция направляет в Ливию военных, чтобы поддержать стабильность легитимного ливийского правительства", - сказал Эрдоган.



"Мы отправляем наши войска в эту страну для обеспечения поддержки и стабильности законного правительства Ливии. Осознавая, что безопасность Турции начинается за ее пределами, мы будем продолжать мобилизовать все наши политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности на юге", - добавил президент Турции.



Накануне Ливийская национальная армия нанесла ракетный удар по южным районам Триполи, нарушив перемирие, объявленное 12 января.



Как известно, на 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта. Глава ПНС Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Халифв Хафтар подтвердили участие в ней.

