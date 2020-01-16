В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха

В Киеве концентрация вредных веществ в воздухе превышает норму в три раза. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил глава Госпродуктпотребслужбы Киева Олег Рубан.



По его словам, в столице уже порядка пяти лет при изменении погодных условий эсперты наблюдают повышенную влажность и скопление вредных веществ в нижних слоях атмосферы. В результате в воздухе накапливается максимальное количество диоксида, пыли и формальдегида, а также других вредных веществ, которые в основном накапливаются из-за автомобильных выбросов.



Основной загрязнитель воздуха в Киеве, около 80% – автомобильный транспорт. Остальные 20% - работающие котельные и предприятия.



По его словам, на сегодняшний день в Киеве фиксируется загрязнение воздуха в местах максимально скопления транспорта.



"Это Крещатик, Бессарабская площадь, проспект Бандеры, Демеевская площадь. Там по всем показателям концентрация вредных веществ в воздухе, превышает норму в три – четыре раза по всем показателям. Загрязнения воздуха в парках, скверах и на берегу Днепра не зафиксировано", - резюмировал глава Госпродпотребслужбы.

