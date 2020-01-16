КСУ проверяет конституционность судебной реформы Зеленского

В четверг, 16 января, Конституционный суд Украины начал рассматривать закон №1008 о судебной реформе на соответствие с Конституцией, сообщает РБК-Украина.



В частности, устные слушания в Большой палате КСУ начались в 11:40, материалы дела докладывает судья Петр Филюк.



Перед этим представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря заявила ходатайство о переносе заседания, так как, по ее словам, в секретариате Конституционного суда не разрешили представителям Рады ознакомиться с материалами конституционного производства.



"Ольга Владимировна, вы всегда идете на конфликт", - заявил ей в ответ глава КСУ Александр Тупицкий.



Он отметил, что Совгиря подала ходатайство об ознакомлении с материалами дела за день до заседания суда и оформила его ненадлежащим образом. Учитывая это, суд отказал ей в переносе дела.

