Одиноким матерям увеличат выплаты на детей

В течение 2020 года государственная помощь одиноким матерям на детей до 6 лет увеличится на 142 гривны и достигнет 1921 грн. Об этом в четверг, 16 января, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.



Отмечается, что государственная помощь на детей одиноким матерям на ребенка до 6 лет с 1 января 2020 года составит 1779 грн, с 1 июля 2020 года - 1 859 грн, а с 1 декабря 2020 года - 1921 грн.



Кроме того, государственная помощь одиноким матерям на ребенка в возрасте 6-18 лет с 1 января 2020 года составит 2218 грн, с 1 июля 2020 года - 2318 грн, а с 1 декабря 2020 года - 2395 грн.

