Порошенко: Путин планирует оставаться у власти в РФ и не собирается заканчивать войну с Украиной

Отставка российского правительства не имеет никакого значения для взаимоотношений с Украиной, поскольку реально власть продолжает находиться в руках президента РФ Владимира Путина, убежден лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.



"Моя абсолютно твердая позиция - в России нет правительства, в России нет парламента, Думы, нет Федерального Собрания. Вся власть в руках одного человека. Фамилию и имя этого человека вы очень хорошо знаете. Поэтому отставка или назначение нового российского правительства меня совершенно не интересует и не должно интересовать украинцев", - сказал Порошенко, комментируя послание Путина Федеральному собранию РФ и отставку российского правительства.



"Из этого послания я делаю выводы, что Путин не собирается заканчивать войну с Украиной", - подчеркнул политик.



Также он считает, что Путин собирается оставаться при власти "всегда", на что и нацелены предложенные им изменения в Конституции.



Порошенко порекомендовал тщательно рассмотреть проект изменений в Конституцию РФ, ведь, по его мнению, они несут прямую угрозу безопасности нашей страны.

