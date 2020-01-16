Закон прописывает три модели изучения украинского в школах

Закон о среднем образовании предусматривает три модели изучения украинского языка. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования в четверг, 16 января.



Статья об изучении государственного языка была написана "по результатам многочисленных консультаций с представителями национальных меньшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии", утверждают в министерстве.



Первая модель предназначена для коренных народов Украины, которые не проживают в среде своего языка и не имеют государства, которое этот язык защищало бы и развивало. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 по 11 (12) класс наряду с основательным изучением украинского языка.



Вторая модель предназначена для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем в старшей школе не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.



Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинской языковой семьи, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Там начальная школа также будет на языке меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

