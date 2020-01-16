Укрзализныця отчиталась о замене постельного белья в поездах

Укрзализныця в 2019 году заменила на новые более 210 тыс. комплектов постельного белья одновременно суточная потребность в постельном белье в среднем - 491 тыс. комплектов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.



"Укрзализныця в 2019 году заменила на новые 203 297 комплектов постельного белья для экипировки поездов в рамках широкомасштабной программы по совершенствованию сервиса. Также появилось 480 новых комплектов в вагонах СВ, почти 7 тыс. комплектов для комнат отдыха, большое количество одеял, матрасов и подушек", - заявили в УЗ.



Также в компании рассказали, что на новые заменили 46,1 тыс. подушек и более 61,5 тыс. чехлов для них, 48 тыс. матрасов и 45,5 тыс. чехлов для них. "Также значительно обновили одеяла: пассажиров будут согревать 42 тыс. зимних 30 тыс. летних новых одеял", - отметили в УЗ.



При этом отмечается, что суточная потребность Укрзализныци в постельном белье - 491 тыс. комплектов, а в пиковые периоды - до 558 тыс. комплектов.

