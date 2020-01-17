Минобороны пояснило ситуацию с призывным возрастом

В ходе весеннего призыва в армию не будут призываться украинцы младше 20 лет, заявляет министр обороны Андрей Загороднюк. Согласно подписанному указу президента, в нынешнем году на срочную службу будут призывать с 18 лет, тогда как в последние годы призывали с 20.

“На весенний призыв в апреле этого года мы не будем привлекать 18-ти и 19-ти летних юношей к срочной службе, исключая тех случаев, когда они добровольно захотят пойти на службу в ВСУ. Возраст призыва с 18 лет четко прописан в Законе и он никогда не менялся. И, собственно, Указ президента подписан в рамках существующего закона”, - написал он в Телеграмм.



“Мы понимаем и учитываем желание молодых украинцев иметь возможность пройти службу в таком возрасте, чтобы уже в 20 лет планировать дальнейший жизненный путь. Подтверждение этому служат обращения, которые мы получаем. Отмечу, что во время весеннего призыва в апреле повестки получат молодые люди от 20 лет. Итак, никто принудительно до 20 лет привлекаться к срочной службе не будет”, - уточнил министр.



Также он объяснил, как обстоят дела с реформой срочной службы. "Вопрос прорабатывается и над разработкой концепции реформы ведется активная работа, которая требует времени и изменений в законодательстве. Мы обязательно привлечем общественность к обсуждению и сделаем этот процесс максимально открытым”, - написал он.



Ранее Загороднюк заявил о желании отменить военный призыв, но уточнил, что этот процесс не будет быстрым.

