Гончарук вошел в состав украинской делегации на форуме в Давосе

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук примет участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Мероприятие состоится 21-24 января.



О своей поездке в Давос Гончарук сообщил в микроблоге Twitter.



"22-23 января, в дни проведения ежегодной встречи Всемирного экономического форума, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским буду находиться в швейцарском Давосе", - написал премьер.



Он добавил, что проведет встречи с лидерами иностранных государств и международных организаций, а также с представителями международного бизнеса.

