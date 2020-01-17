Украина хочет создать подгруппу по вопросам границы с РФ

Представители киевских властей на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое состоялось в четверг в столице Белоруссии, выступили с предложением создать дополнительную подгруппу по вопросам границы с Россией.



Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря представителя Украины переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер.



"Обращено внимание на невыполнение пункта 4 протокола по итогам консультаций ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.) от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы", – отметила Олифер в своем Facebook.

