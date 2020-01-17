Зеленский и Дуда встретятся перед 75-й годовщиной освобождения концлагеря Освенцим

Накануне торжеств в честь 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим, запланированных на 27 января, пройдет встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды. Об этом сообщает "Польское радио".



Также у Дуды запланированы встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином и президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.



Польша пригласила на торжества и других европейских политиков: королевские пары из Нидерландов и Испании, премьер-министра Франции.



Президент России Владимир Путин не был в числе приглашенных. Российскую Федерацию на мероприятии представит посол в Варшаве.



На торжествах ожидается присутствие бывших заключенных концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау". По предварительной информации, их будет около 200 человек.



Лагерь Освенцим был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. День освобождения фабрики смерти установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

