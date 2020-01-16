Японцы разработали натуральный пластырь для лечения травм

Профессиональные спортсмены и люди, которые поддерживают себя в форме, не застрахованы от всевозможных травм. Раньше возникающие проблемы решали так, как могли. Сомнительные рекомендации народной медицины, массаж, прием лекарственных препаратов и так далее. Большинство методов давало краткосрочный эффект, или же были вообще бесполезны. Изменить ситуацию в лучшую сторону удалось при помощи средства кинезио тейп. Это пластырь, не содержащий лекарственных средств. В отличие от традиционных препаратов, он не имеет противопоказаний и побочных эффектов. Это делает его действительно универсальным средством для снятия болевых ощущений. Разработан пластырь в Японии, в стране, где следят за собственным здоровьем.

Возможность поддержать мышечную ткань и суставы

Ученые страны Восходящего солнца представили на рынке уникальную технологию. Люди имеют возможность лечения полученных повреждений, устранения ушибов и вывихов. Продукт позволяет быстрее восстановиться после отека. Помимо спортсменов, используют пластырь те, кто страдает от всевозможных проблем с опорно-двигательным аппаратом. Принцип действия пластыря основан на сочетании достижений науки и даров природы. Основа продукта – это специальная лента, созданная из натурального нейлона, хлопка и других материалов. В состав не входят лекарства или химические добавки. Поверхность пластыря покрыта безопасным акриловым клеем, который не провоцирует аллергическую реакцию.

Пластырь эластичнее бинта

Люди, которые часто используют стандартный бинт, замечают его главный недостаток. С одной стороны, можно отмотать нужное количество, а, с другой – тяжело зафиксировать его на коже. Больше это не проблема. Пластырь можно растянуть в несколько раз, не опасаясь порвать его. Высокий уровень эластичности не сковывает движения человека после нанесения на кожу инновационного продукта. Список достоинств пластыря на этом не заканчивается:

продолжительный период использования;



оказание постоянного лечебного эффекта;



возможность быстро заметить положительные изменения;



устойчивость к износу;



можно заниматься любой двигательной активностью;



активизация собственных ресурсов организма для быстрого восстановления.

В месте нанесения пластыря активизируется кровоток и движение лимфы. Это значит, что восстановление поврежденного участка происходит с использованием сил человека, а не медицинских препаратов. Никаких побочных эффектов опасаться не стоит.