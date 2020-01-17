Зеленский получил заявление Гончарука об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком заявление об отставке, глава государства рассмотрит его, сообщает пресс-служба Офис президента. "Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление.



О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно", - сказано в сообщении Офиса президента на странице в Фейсбуке.



Как сообщалось, ранее утром премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому, он написал заявление об отставке и передал его президенту.



"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.



4 октября 2019 г. Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров Украины. Утвержденная программа делает невозможным отставку Гончарука и Кабмина в связи с недоверием в течение года.



В то же время, согласно ст.115 Конституции Украины, премьер-министр Украины, другие члены Кабинета Министров имеют право заявить Верховной Раде о своей отставке. Отставка премьер-министра Украины, принятие Верховной Радой резолюции недоверия Кабинету министров имеют следствием отставку всего состава Кабинета министров. В этих случаях парламент осуществляет формирование нового состава Кабмина в сроки и в порядке, которые определены Конституцией.

