Конец мифа о путинском преемнике

Драматичный день в Москве принес больше вопросов, чем ответов. Вчера у Владимира Путина, которого мы привыкли видеть уравновешенным, как будто накипело, и Дмитрий Медведев почувствовал на себе гнев влиятельного шефа. По мнению зарубежных корпоративных СМИ, дело ясное: Путин заявил об изменениях в системе управления страной, чтобы после 2024 года остаться главным.

Российские СМИ утверждают, что объявленная Путиным политическая реформа сделает Россию сильнее.



Но давайте по порядку. Вчера Путин действительно мог быть невыспавшимся и, очень вероятно, недовольным. Говорят, что днем ранее Хафтар его опасно разозлил. Халифа Хафтар попросил паузу, чтобы обдумать предложение, а потом практически убежал на самолет. Встреча проходила в одном из зданий Министерства иностранных дел в Москве, где ожидали, что Хафтар подпишет документ о примирении.



Когда ливийский генерал и командующий войсками с востока в гражданской войне покинул Москву, не закончив дела, хотя Файез Саррадж подписал документ, российская «мирная конференция» провалилась. Под вопросом оказалась и целесообразность Берлинской конференции, намеченной на воскресенье 19 января. Кроме того, Хафтар нанес удар по международной репутации России в момент, когда Путин утверждает себя лидером на Ближнем Востоке.



Журналистские источники на Западе, которые следят за Хафтаром, утверждают, что Путин недооценил его «легендарное» упрямство. Якобы генерал ожидал, что лично встретится в Кремле с Путиным. Те же источники приходят к выводу, что своим шагом Хафтар показал, насколько война в Ливии непредсказуема, и что Путин ему этого не забудет. Агентство «Рейтер» передало, что, по информации российского Министерства обороны, Хафтар взял два дня на размышления о документе, который ему предложили, и позитивно отреагировал на него.



Таким образом, сегодня Хафтар должен был дать окончательный ответ, хочет ли он примирения, и тогда можно было бы прогнозировать дальнейшие события в Ливии. Что же вчера произошло в Москве? Сначала Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, подняв социально-экономические и конституционно-политические вопросы. Первая категория вопросов была ожидаемой, а на вторую, судя по всему, никто не надеялся. Вскоре за этим последовал настоящий сюрприз: премьер-министр Медведев подал в отставку. Правительство ушло в момент, когда на это мало кто мог надеяться.



Путин предложил поправки к Конституции, которые обеспечат парламенту больше полномочий, чем сейчас и, напротив, ограничат президента. Также президент заявил, что недоволен демографической политикой, и предложил меры для стимуляции рождаемости. Кроме того, он подчеркнул, что Россия располагает самым современным ядерным оружием в мире, и предложил, чтобы баллотироваться в президенты могли только те граждане, кто проживает в России минимум 25 лет и никогда не имел гражданства другой страны.



Украинские СМИ пишут, что тем самым Путин хотел устранить возможного претендента на президентский пост — Александра Лукашенко, который мог бы претендовать на президентство, если бы Белоруссия со временем присоединилась к России. Догадкам нет конца и края, и в западных СМИ также предполагают, что Путин хочет остаться у власти после того, как в 2024 году перестанет быть президентом. Возможно все, но вряд ли Путин решил перевернуть политическую систему России с ног на голову только для того, чтобы сохранить власть в своих руках. Во-первых, он мог бы сделать это более простым способом, а во-вторых, его лидерству ничто не угрожает.



Итак, признаем, что сохранение власти в руках Путина — только одно из последствий изменений в политической системе, но не единственная и не конечная их цель. Вот что он сказал после того, как отметил, что «семья — это любовь, счастье, радость материнства и отцовства, что семья — это крепкая связь нескольких поколений, где уважение к старшим и забота о детях всегда объединяют, дают чувство уверенности, защищенности, надежности».



«Мы должны создать систему прочную, надежную, неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет. В то же время систему внутри себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с развитием самого российского общества. Систему, обеспечивающую в том числе сменяемость тех, кто находится у власти или занимает высокое положение в других сферах. Такое обновление — неотъемлемое условие для прогрессивной эволюции общества и пусть не безошибочного, но стабильного развития, когда незыблемым остается главное — интересы России.



Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед, хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться, а нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений. Сегодня мы так и делаем.



Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции.



Надежная безопасность создает основу для прогрессивного, мирного развития России, позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей, потому что величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина.



Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений.



Вместе с тем, вы знаете, к каким проблемам в образовании, здравоохранении, да и в других сферах приводит разрыв (я уже много раз об этом говорил) между государственным и муниципальным уровнями власти. И такая разделенность, запутанность полномочий прежде всего отрицательно сказывается на людях.



Предусмотренные законодательством общие для всех граждан права, возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-разному. Это несправедливо по отношению к человеку и несет прямую угрозу нашему обществу и целостности страны.



Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления — самого близкого к людям уровня власти — могут и должны быть расширены и укреплены.



Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. Убежден, бóльшая независимость прокуратуры от местных властей, безусловно, в интересах граждан, в каком бы субъекте они ни проживали. Уважаемые коллеги, давайте руководствоваться прежде всего их интересами — интересами наших людей.



Я убежден, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться, я скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой».



Это главное, что сказал Путин, а вскоре после этого Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку, и отметил, что заявленные реформы повлекут значительные изменения не только в статьях Конституции, но и в структуре власти вообще. Тут же начали высказываться предположения, почему Путин может злиться на Медведева. Вспомнили даже то, что в 2011 году, будучи президентом России, Медведев не воспользовался правом вето в Совете безопасности ООН, когда голосовал о запрете полетов над Ливией, а это якобы возмутило Путина.



Гадать можно бесконечно, но если бы существовала какая-то конкретная причина, вызвавшая у Путина недовольство работой правительства, то маловероятно, чтобы она прозвучала в СМИ. Сейчас важнее, что формированием нового правительства займется Михаил Мишустин, доктор экономических наук и специалист в области налоговой политики, а также партнер Путина по хоккейным матчам. Медведеву Путин предложил должность в Совете безопасности РФ, которую сначала необходимо согласовать с парламентом, так как до сих пор ее не существовало.



Но одно сейчас должно быть ясно: Путин не выбрал себе преемника, и его запланированным наследником Медведев не был. Этот миф больше не существует. По какой-то причине от Путина ожидали, что он, как какой-нибудь средневековый деспот, назначит себе наследника на троне. От президента, который сказал, что его страна располагает самым передовым оружием, этого ожидали даже те, кто не считает его плохим президентом. Ошибочные ожидания.



Путин смело борется за свое место в российской истории. С самого начала он делал много неожиданных шагов. Его цель — оставить России систему, которая будет функционировать, невзирая на то, кто президент России. Нечто подобное существует в Соединенных Штатах и иногда именуется глубинным государством.



В 2012 году в России проводился опрос, кто является величайшим правителем в российской истории. На первом месте оказался Петр Великий, на втором — Сталин. Путин занял третье место. Опрос проводился накануне президентских выборов в музеях, на выставках и в вузах. Мог ли Путин сфальсифицировать результаты подобного опроса, чтобы стать первым? Скорее да, чем нет, однако он этим не занимался.



Теперь от него ожидают какого-то коварного плана, который позволит ему остаться у власти пожизненно. Но ему не нужен такой план. Достаточно, если он будет просто жить. После 2024 года, когда закончится его президентский мандат, ему потребуются годы для того, чтобы запустить современную государственную машину, которая в случае появления может стать самым ценным его наследием для современной России.



Источник: Advance



