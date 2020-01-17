В Украине растет число жертв гриппа

В Украине с начала эпидемиологического сезона от гриппа умерли семь человек. Об этом говорится в сюжете ТСН.



Все жертвы не были вакцинированы. Эпидемии еще нет, но количество больных растет, утверждают медики.



По словам инфекционистов, хоть в этом сезоне циркулируют четыре штамма вируса, этого вполне достаточно. Ведь самым страшным для нас является вирус типа А, более известный как свиной грипп. Именно он может привести к смерти.



Если же по каким-то причинам вы не успели сделать прививку и заболели, следует немедленно обращаться к врачу и ни в коем случае не переносить болезнь на ногах.

