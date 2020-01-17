Капитализация Alphabet впервые превысила один триллион долларов

Рыночная стоимость компании Alphabet (материнская компания Google) по итогам торгов 16 января превысила отметку один триллион долларов, сообщает The Financial Times. В этот день стоимость акций Alphabet выросла на 0,8% до 1450 долларов.



Alphabet стала пятой компанией в мире и четвертой в США, чья капитализация превысила один триллион долларов. Первой была компания Apple, которая преодолела эту отметку в августе 2018 года. Затем к ней присоединились Amazon, Microsoft и Saudi Aramco. Позднее капитализация Amazon снизилась.

