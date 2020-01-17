Сухо и относительно тепло будет в Украине на выходных

В выходные дни погоду без осадков, ночью и утром с туманами в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, температура существенно не изменится, оставаясь выше климатической нормы для этого периода, сообщает в пятницу Укргидрометцентр. В субботу в Украине без осадков. Ночью и утром туман, местами изморозь. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-7° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве - без осадков. Ночью, утром туман. Тепература ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 января самая высокая температура днем была 9,4 в 2007г, самая низкая ночью -22,8 в 1950г.



На 19 января синоптики прогнозируюдт погоду без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 1-6°, в Закарпатье и Карпатах до 10° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла.



В Киеве - без осадков. Ночью, утром местами туман. Тепература ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

