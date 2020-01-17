Разумков на свое имя еще не получил заявление Гончарука об отставке

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на его имя заявления Премьер-министра Алексея Гончарука нет. Об этом он заявил сегодня в Верховной Раде, передает УНН.



"На мое имя заявления (об отставке Гончарука - ред.) нет", - отметил Разумков после выступления Премьера в парламенте.



Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.



При этом, согласно Конституции, решение вопроса об отставке Премьер-министра Украины, членов Кабинета министров относится к полномочиям Верховной Рады.



Президент Украины Владимир Зеленский получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.



Как сообщал УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".



Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что Премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.



Также напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук более полсуток спустя после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

