Разумков на свое имя еще не получил заявление Гончарука об отставке

Разумков на свое имя еще не получил заявление Гончарука об отставке

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на его имя заявления Премьер-министра Алексея Гончарука нет. Об этом он заявил сегодня в Верховной Раде, передает УНН.

"На мое имя заявления (об отставке Гончарука - ред.) нет", - отметил Разумков после выступления Премьера в парламенте.

Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

При этом, согласно Конституции, решение вопроса об отставке Премьер-министра Украины, членов Кабинета министров относится к полномочиям Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.

Как сообщал УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что Премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук более полсуток спустя после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".