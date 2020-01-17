Нардепы уволили Яременко с должности главы комитета

Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 2751, которым уволила народного депутата из фракции "Слуга народа" Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, назначив на эту должность нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Мережко. Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.



Проект постановления №2751 предусматривает внесение изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва".



Проектом предлагалось: избрать народного депутата Украины, члена фракции "Слуга народа" Александра Мережко председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от исполнения обязанностей члена комитета по вопросам правовой политики.



Также проект постановления предусматривал избрать народного депутата Украины, члена фракции "Слуга народа" Богдана Яременко членом комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, освободив его от исполнения обязанностей председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.



Кроме того, проект постановления предусматривает избрать народного депутата Украины, члена фракции "Европейская солидарность" Владимира Вьятровича членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.



Напомним, председатель комитета ВР по вопросам внешних связей Богдан Яременко 1 ноября 2019 года написал заявление о сложении полномочий председателя комитета.



Ранее в сети появились фото переписки нардепа, где он якобы общался в онлайн-сети знакомств об интиме за деньги.