В Иране заявили о "неясных моментах" со сбитым самолетом

Духовный лидер исламской республики Али Хаменеи в пятницу, 17 января, заявил, что в деле сбитого украинского самолета есть неясные моменты.



"В инциденте с самолетом есть неясные моменты, которые нужно расследовать, и предотвратить подобные случаи в будущем", - сказал он.



Он добавил, что "гибель иранцев и представителей других стран - очень горький инцидент".



"Катастрофа самолета стала событием, которое буквально сожгло мое сердце", - сказал Хаменеи.



Ранее сегодня, выступая в Верховной Раде глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет добиваться, чтобы политическая "верхушка" Ирана признала ответственность за сбитие самолета.

