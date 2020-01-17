В Иране заявили о "неясных моментах" со сбитым самолетом
Духовный лидер исламской республики Али Хаменеи в пятницу, 17 января, заявил, что в деле сбитого украинского самолета есть неясные моменты.
"В инциденте с самолетом есть неясные моменты, которые нужно расследовать, и предотвратить подобные случаи в будущем", - сказал он.
Он добавил, что "гибель иранцев и представителей других стран - очень горький инцидент".
"Катастрофа самолета стала событием, которое буквально сожгло мое сердце", - сказал Хаменеи.
Ранее сегодня, выступая в Верховной Раде глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет добиваться, чтобы политическая "верхушка" Ирана признала ответственность за сбитие самолета.
Источник: Корреспондент
13:28