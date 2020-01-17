Украина должна двигаться путем евроинтеграции при любом правительстве — Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина при каком-либо составе Кабинета министров должна двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции.



Об этом говорится на его странице в Facebook.



"При любом правительстве Украина должна двигаться по пути европейской и евроатлантической интеграции и развития глубоких отношений с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами", - отметил Кулеба.



Он также отметил, что уважает решение Премьер-министра Алексея Гончарука уйти в отставку.



"Я уважаю решение Алексея Гончарука. Это были 4,5 месяца, за которые я благодарен Президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и премьеру", - написал Кулеба.



Также он отметил, что в составе команды правительства "делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед".



"Это было супернасыщенно, ответственно, прикольно и важно. Но жизнь бурлит. Особенно политическая. Я, честно, не знаю, как дальше будут развиваться события. Лично у меня сейчас есть ощущение поезда, который за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить. Далее он может остановиться или ускориться снова. Но вопрос не в личностях, а в системе", - добавил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.



Как сообщалось, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook, что написал заявление об отставке и передал ее Президенту с правом внесения в парламент.



Согласно ст. 15 закона Украины "О Кабинете министров", Премьер-министр Украины имеет право заявить Верховной Раде Украины о своей отставке. Верховная Рада Украины рассматривает вопрос об отставке Премьер-министра Украины не позднее чем на десятый день после поступления заявления об отставке, если она поступила во время очередной сессии Верховной Рады Украины, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.



Премьер-министр Украины освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады. Принятие Верховной Радой решения об отставке Премьер-министра Украины влечет отставку всего состава Кабинета министров Украины.

