Правительство намерено бороться с нелегальной добычей стройматериалов – Гончарук

Правительство намерено бороться с нелегальной добычей стройматериалов, работать над детенизацией рынка труда в строительной отрасли и реформированием Государственной архитектурной строительной инспекции (ГАСИ), заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совещании по вопросам развития строительной сферы в пятницу.



"Первое: мы хотели бы, чтобы строительные материалы добывались легально, без вреда для окружающей среды. Второе: мы хотели бы, чтобы трудоустройство в отрасли было "белым". Третье: мы хотели бы, чтобы вы перестали быть заложниками коррумпированных органов, в первую очередь ГАСИ", – сказал премьер-министр.



По его словам, правительство изучает ситуацию с добычей стройматериалов и работает с правоохранительными органами над необходимыми документами.



"Я хотел бы получить обратную связь: что сейчас происходит? Исчезла коррупция или нет, если нет, на каком уровне она существует, как выглядит, чтобы у нас была возможность максимально быстро принимать кадровые решения", – добавил Гончарук.

