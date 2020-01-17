Пристайко: оклады министров в 16 тысяч гривен - это неуважение к государству

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал "неуважением к государству" заработную плату чиновников в размере в 16 тыяч гривен. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, в пятницу, 17 января, передает корреспондент УНН.



"Что касается зарплат чиновников. Я считаю, что это, несмотря на болезненность, тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы оценить внутри себя, каким образом мы как государство готовы оплачивать услуги, чиновников и т.д.", - сказал министр.



По его словам, тот дисбаланс, который существует сейчас - его все равно придется рано или поздно решать.



"Оклады министров в 16 тысяч гривен - это неуважение к нашему государству, и это путь для того, чтобы эти бешеные проценты премий и все остальное выписывались. Я думаю, что надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас. Когда мы говорим, что некоторые судьи или кто-то еще получает сотни тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут за 16 тысяч гривен (работать - ред.) - это значит, что мы сами себя обманываем, и это означает, что этот вопрос надо решить как можно быстрее", - сказал Пристайко.

