Китай вывел на орбиту спутник связи для сетей 5G

Китай вывел на орбиту широкополосный спутник связи при помощи твердотопливного ракеты-носителя Kuaizhou-1A (Быстрый челн-1А – ред.). Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу в интересах базирующейся в Пекине коммуникационной компании GalaxySpace, сообщило накануне Центральное телевидение Китая.



Спутник успешно выведен на низкую околоземную орбиту. Это первый космический аппарат у данной компании. Отмечается, что на нем будет проведено "определенное технологическое тестирование", суть которого не уточняется.



В дальнейшем GalaxySpace намерена создать низкоорбитальную группировку спутников для глобальной сети связи пятого поколения (5G).



Ранее на этой неделе Китай запустил ракету-носитель Чанчжэн-2D (Великий поход-2D – ред.) с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Она вывела на орбиту четыре спутника. Основным грузом ракеты стал оптический спутник дистанционного зондирования Земли для коммерческого использования. Он принадлежит к семейству спутников Jilin-1, также носит название Red Flag-1 H9 (Красное знамя-1 H9).

