Разумков закрыл вторую сессию Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в пятницу, 17 января, объявил о закрытии второй сессии парламента девятого созыва. "На следующей неделе народные депутаты работают с избирателями. Третья сессия ВРУ девятого созыва начнет свою работу во вторник, 4 февраля, в 10:00.



Вторая сессия завершит свою работу 24 января. Последнее пленарное заседание этой сессии объявляю закрытым", - заявил Разумков.



Он поблагодарил депутатов за работу, отметив, что сессия была плодотворной и выразил надежду, что следующая будет "еще лучше".

