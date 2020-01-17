ГБР задержало прокурора во время получения взятки в сумме 3,5 тысячи долларов

Прокурора одного из местных прокуратур Харькова задержали во время получения взятки в сумме 3,5 тысячи долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.



“По предварительной информации, прокурор требовал и получил от гражданина взятку в сумме 3,5 тысячи долларов США за свою позицию в судебных прениях, при назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. При получении „вознаграждения“ прокурора задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.



Также отмечается, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

