В Киевсовете ожидают, что новый Шулявский мост прослужит 100 лет

Проектный срок службы опорных и других основных элементов нового Шулявского путепровода составляет 100 лет. Об этом сообщили УНН в Киевском городском совете в ответ на запрос.



Так, по информации Киевсовета, проектный срок службы основных элементов путепроводов составляет:



— стальные пролетные строения — 100 лет,

— опоры — 100 лет

— фундаменты — 100 лет

— покрытие проезжей части — 7 лет, гидроизоляция — 15 лет,

— деформационные швы — 20 лет.



Сооружение рассчитано под погрузку от трехосной грузовики общей массой 30 тонн.



Кроме того, в Киевсовете сообщили, что по договору с подрядчиком, гарантия на отдельные элементы путепровода составляет от 5 до 30 лет.



Напомним, в Киеве 28 декабря 2019 года открыли движение Шулявским путепроводом, который с марта был на реконструкции.



Движение открыли частично — две полосы в каждую сторону. Полностью развязку планируют открыть летом 2020 года.



Как сообщал УНН, Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.



Построенный еще в 60-х годах 20 века в 2013 году мост был признан аварийным. Реконструкция моста после обвала 2017 года сопровождалась скандалами. В частности, Антимонопольный комитет обнаружил заговор во время проведения тендера.

