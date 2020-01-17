ВСУ попали в 30 сильнейших армий мира – рейтинг

Украинское войско оказалось на 29 месте из 137 армий мира в рейтинге издания Global Firepower. Global Firepower оценивало страны по 55 показателям: количество оружия, военной техники и численность армии. В то же время топ - 10 возглавили США, Россия, Китай, Индия, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания, Турция и Германия.



Эксперты также учитывали транспортную инфраструктуру, военный бюджет, доступ к нефти и тому подобное.



В 2018 году Вооруженные Силы Украины были на 28 позиции этого рейтинга.

