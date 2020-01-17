Британия не будет автоматически депортировать граждан ЕС после Brexit

Великобритания не будет автоматически депортировать граждан Европейского союза, которые не подали заявку на право остаться в стране после выхода из состава ЕС (Brexit). Об этом заявил координатор Европейского парламента по вопросам Brexit Гай Верхофстадт, сообщает Reuters.



По словам Верхофстадта, министр Великобритании по Brexit Стивен Баркли во время встречи с ним заявил, что для таких граждан ЕС будет установлен срок до июня 2021 года.



"Автоматической депортации не будет. После льготного периода у них будет возможность подать заявку, объясняя, почему это было невозможно сделать в рамках обычных процедур", - заявил Верхофстадт.

