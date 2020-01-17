Украинские ПХГ могут заинтересовать четыре страны, - Макогон

Украинские подземные газовые хранилища (ПХГ) могут заинтересовать четыре страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона.



По его словам, Украина обладает значительными инфраструктурными возможностями, которые на сегодня не полностью используются. В частности, украинские ПХГ являются крупнейшими в Европе, но используются менее чем на 50%.



"Нашим соседям могут быть интересны наши услуги по хранению газа, в частности для Польши, которая заявила о планах расширения собственных хранилищ газа. Есть потребность и в Молдове, Румынии и Венгрии", - отметил Макогон.

