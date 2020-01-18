Входные металлические двери – оптимальное решение для жилого помещения

Надежная защита своего дома от злоумышленников – это одна из основных задач каждого человека. Для этого рекомендуется устанавливать входные дверные конструкции, изготовленные из прочных металлических сплавов. Они характеризуются прочностью, длительностью эксплуатации, наличием современных замков и удобных ручек. Продукция, которую предлагают серьезные компании-производители, исключает легкость взлома посторонними людьми.

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Главные преимущества металлических входных дверей

При установке входных дверей из металла владельцы жилых домов и квартир в многоэтажных зданиях получают много существенных преимуществ:

привлекательность внешнего вида;



пожаростойкость;



способность переносить воздействия температурных перепадов и влаги;



большой выбор цветовых оттенков, форм и размеров;



высокие показатели тепловой и звуковой изоляции;



защита от проникновения пыли, грязи и насекомых с улицы.

При изготовлении прочных дверных конструкций используется высококачественная листовая сталь. Она обрабатывается специальными составами, которые увеличивают коррозионную стойкость материала. Теплозащита входной системы обеспечивается путем применения пенопласта, пенополистирола, полиуретана и другой продукции с термоизолирующими свойствами.

Конструкционные особенности входных дверей

В процессе изготовления входных дверей из металла создается короб и стальной каркас. Чтобы обеспечить прочность готовой конструкции, устанавливаются специальные ребра жесткости. Дверной каркас заполняется утеплителем в виде минеральной ваты или листовых материалов на основе пенопласта. Декоративная отделка подбирается в соответствии с личными требованиями и материальными возможностями заказчиков. Для обработки дверных полотен чаще всего используется ЛДСП, плиты МДФ, прочная ПВХ-пленка.



При желании можно выбрать понравившуюся модель из готовых коллекций дизайнеров. Посетителям предоставляется право оформлять заказы на изготовление дверей по индивидуальным эскизам. Выбор фурнитурных элементов зависит от качества использованных материалов. Дверная коробка оснащается специальными противосъемными блокираторами.