Бородянский отказался от планов сносить "Тачанку" в Каховке

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский поддержал идею о том, чтобы вместо сноса монумента "Легендарная тачанка" на месте памятника в Херсонской области создать "Музей монументальной пропаганды".



Об этом Бородянский написал у себя в Telegram.



"Сегодня совместно с председателем Украинского института национальной памяти Антоном Дробовичем и председателем Херсонской ОГА Юрием Гусевым придумали как создать Музей монументальной пропаганды в Каховке на Херсонщине! Отдельная благодарность Александру Ройтбурду!



Ближе к марту сообщим детали", - написал он.



Отметим, что такое решение было принято после большого скандала, который разразился в Украине после намерений Института нацпамяти уничтожить "Легендарную тачанку".

