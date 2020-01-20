ВСУ размещают технику в жилых кварталах, заявили в ДНР

Украинские силовики размещают боевую технику в жилых кварталах населенных пунктов в Донбассе, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.



"Враг продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов... в Новобахмутовке - размещение одного БТР, в Сухой Балке - бронированная разведывательная машина, два БТР и БПМ в Богдановке и одно ЗРК "Оса" в Возрождении", - сказал журналистам представитель ведомства.



В управлении Народной милиции отметили, что, пытаясь скрыть от представителей Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ нахождение у линии соприкосновения тяжёлого вооружения, силовики применяют средства радиоэлектронной борьбы для создания помех беспилотникам наблюдателей.

