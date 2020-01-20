Путин: нельзя позволить стереть память о Великой Отечественной войне

Нельзя допустить того, чтобы события Великой Отечественной войны были забыты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-1" в воскресенье. "Все забывается, все стирается. Не можем позволить никому стереть, не позволим", - сказал он.

Создание Россией общедоступного архивного центра, посвященного Второй мировой войне, на десятилетия вперед закроет возможность извращения ее истории, добавил президент. "Мы создадим центр из архивных документов, видео- и фотоматериалов, которые на десятилетия вперед, а может быть и на гораздо больший срок вперед, не дадут никому возможности извращать эту историю для того, чтобы достигать каких-то своих конъюнктурных, сиюминутных политических целей, наносить ущерб памяти нашего народа, памяти наших отцов, дедов, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом", - сказал Путин.



По его словам, Россия в этом вопросе никому ничего не должна доказывать. "Но мы совершенно точно должны сделать другое: мы должны сделать все, чтобы эта правда [о войне] не забывалась, и мы должны противопоставить этому [искажению истории] объективную информацию, которой у нас достаточно", - подчеркнул глава российского государства.



Путин поделился также впечатлениями от масштабной трехмерной панорамы "Память говорит. Дорога через войну", которую он осмотрел в субботу в рамках памятных мероприятий в Санкт-Петербурге, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Как отметил президент, у любого человека, который окажется в пространстве этой панорамы, появятся реальные ощущения сопричастности к событиям Великой Отечественной войны - "не только из учебников, из фильмов, а из реальной судьбы конкретных, реальных людей, которых каждый посетитель, во всяком случае из граждан бывшего Советского Союза, граждан России, примеряет на себя, на свою семью". "Эта сопричастность к прошлому конкретизируется здесь прямо настолько очевидно, что именно это, на мой взгляд, является самой большой ценностью", - заключил глава государства.



Ранее президент в послании Федеральному собранию сообщил, что в РФ появится комплекс архивных документов по истории Второй мировой войны, доступных для всего мира. По словам главы государства, создание такого архива - "наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями".



В июле 2019 году Путин подписал указ о поведении в 2020 году в России Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. План праздничных мероприятий включает 116 пунктов. Помимо парада, салюта, приема высоких иностранных гостей, шествия "Бессмертного полка" и других торжеств в Москве, планируется открытие мемориала Советскому солдату в городе Ржев (Тверская область), создание Аллеи героев на Малаховом кургане в Севастополе, открытие обновленной экспозиции музея "Битва за Ленинград" в городе Всеволожске (Ленинградская область), проведение ряда всероссийских конкурсов и форумов по теме Победы.



